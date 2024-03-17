По предварительным данным, в Удмуртии в выборной гонке лидирует Владимир Путин

Ижевск. Удмуртия. По предварительным данным, после обработки части бюллетеней, на 21:11 на президентских выборах в Удмуртии лидирует Владимир Путин. Пока он набирает 80,86% голосов избирателей. Об этом сообщает региональная Избирательная комиссия.

На втором месте с результатом 7,11% — Владислав Даванков («Новые люди»), за ним следует Николай Харитонов («КПРФ»), набравший 5,39%, и на четвертом месте — Леонид Слуцкий («ЛДПР») с результатом 4,15%.

В Удмуртии продолжается подсчет голосов избирателей.