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В Удмуртии за январь 2025 года увеличилось количество преступлений

11:20, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии за январь 2025 года увеличилось количество преступлений
11:20, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
405
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прокуратура Удмуртии\n#преступление\n#преступность\n#МВД по Удмуртии\n#статистика
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
405
0

Всего было зарегистрировано 1970 противоправных случаев.

Ижевск. Удмуртия. За первый месяц 2025 года в Удмуртии увеличилось количество зарегистрированных преступлений по сравнению с первым месяцем прошлого года. Об этом сообщает прокуратура Удмуртской Республики.

В январе 2025 года зарегистрировано 1970 преступлений, тогда как в январе 2024 года – 1917.

Выросло количество таких преступлений, как причинение тяжкого вреда здоровью (на 21,1%), кража имущества (на 3,2%), ДТП со смертельным исходом (на 28,6%), оборот наркотиков (на 3,2%).

При этом сократилось количество изнасилований (на 80%), убийств (на 16,7%), разбойных нападений (на 60%), грабежей на (40,9%), мошенничеств (на 5,1%), вымогательств (на 55,6%), краж денег с банковских карт (на 20,3%).

Также на 40% снизилось количество преступлений, совершённых на бытовой почве, с 115 до 69.

«Прокуратурой Удмуртской Республики на основании полученных данных проводится анализ состояния преступности, по результатам которого мерами координационного характера вносятся коррективы в деятельность правоохранительных органов республики по борьбе с преступностью», – говорится в сообщении.

11:20, 09 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
405
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прокуратура Удмуртии\n#преступление\n#преступность\n#МВД по Удмуртии\n#статистика