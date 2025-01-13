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За первые восемь дней 2025 года в Удмуртии родились более 200 детей

10:00, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За первые восемь дней 2025 года в Удмуртии родились более 200 детей
10:00, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
406
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика
Источник фото: unsplash.com
406
0

Глава Удмуртии подвёл итоги праздничных выходных в цифрах.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии представил итоги праздничных выходных в цифрах. Занятную статистику Александр Бречалов опубликовал в своих соцсетях.

Так, за первые восемь дней 2025 года в республике на свет появились 211 малышей. Напомним, первым на свет появился мальчик

Не забыли и о старожилах. Арсентию Кирилловичу Ивашкину из Яган-Докьи в минувшие праздники исполнился 101 год, а Нина Александровна Александрова из Ижевска отметила столетие. Оба они ветераны Великой Отечественной войны.

За первые 10 дней года дорожная техника прошла 42 тыс. километров, а для обработки региональных трасс использовали более 17 тыс. тонн песко-соляной смеси.

10:00, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
406
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика