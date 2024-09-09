Жители Удмуртии потратили на алкоголь 12,5 млрд рублей за полгода

Ижевск. Удмуртия. За первую половину 2024 года жители Удмуртии купили пива и других алкогольных напитков на 12,5 млрд рублей. В среднем на алкогольную продукцию каждый житель потратил 8,7 тыс. рублей. Об этом в своём пресс-релизе сообщает Удмуртстат.

Удельный вес продажи алкоголя в продаже пищевых продуктов составил 13,1%. По данным Росалкогольрегулирования, всего в регионе было реализовано 45 млн литров пива и пивных напитков и 13 млн литров алкогольной продукции.

Всего, по сравнению с тем же периодом 2023 года, потребление алкоголя выросло на 4,5%.