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Жители Удмуртии потратили на алкоголь 12,5 млрд рублей за полгода

13:30, 09 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Жители Удмуртии потратили на алкоголь 12,5 млрд рублей за полгода
13:30, 09 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#алкоголь\n#Удмуртстат
Фото: ИА «Сусанин»
349
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Что в среднем составило 8,7 тыс. рублей на человека.

Ижевск. Удмуртия. За первую половину 2024 года жители Удмуртии купили пива и других алкогольных напитков на 12,5 млрд рублей. В среднем на алкогольную продукцию каждый житель потратил 8,7 тыс. рублей. Об этом в своём пресс-релизе сообщает Удмуртстат.

Удельный вес продажи алкоголя в продаже пищевых продуктов составил 13,1%. По данным Росалкогольрегулирования, всего в регионе было реализовано 45 млн литров пива и пивных напитков и 13 млн литров алкогольной продукции.

Всего, по сравнению с тем же периодом 2023 года, потребление алкоголя выросло на 4,5%.

13:30, 09 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
349
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#статистика\n#алкоголь\n#Удмуртстат