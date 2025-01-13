Более 25 тысяч преступлений зарегистрировали в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год в Удмуртии зарегистрировали 25,5 тыс. преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

На 67,6% (с 34 до 57) в Удмуртии увеличилось количество изнасилований и на 27,1% (с 48 до 61) смертельных ДТП. Также рост зафиксирован в сфере мошенничества и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 13,3% (с 5 784 до 6 551) и 15,2% (с 2 335 до 2 689) соответственно.

При этом на 10,1% (с 69 до 62) снизилось количество убийств, на 7,3% (с 233 до 216) фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Количество разбойных нападений снизилось на 15,8% (с 38 до 32), а грабежей — на 24,9% (с 289 до 217). Кроме того, на 19,5% (с 7 769 до 6 255) сократилось число краж имущества и на 17,2% (с 2 150 до 1780) — с банковских карт. Количество преступлений в сфере незаконного оборота оружия уменьшилось на 27,3% (с 9 071 до 7 176).

«Сократилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними – на 7,6% (с 397 до 367), на улице — на 38,2% (с 3 034 до 1 876), на бытовой почве — на 20,8% (с 1 426 до 1 129), в состоянии опьянения — на 20,6% (с 3 980 до 3 160), лицами, ранее совершавшими преступления — на 20,9% (с 9 071 до 7 176)», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, за 2023 год в Удмуртии совершили около 24 тыс. преступлений.