Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за февраль 2025 года инфляция практически не увеличилась – она составила 11,05% против 11% месяцем ранее. Об этом сообщает Отделение – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

Рост цен сдержало охлаждение спроса на некоторые товары и услуги, а также укрепление рубля. При этом отмечается, что в Удмуртии инфляция продолжает оставаться выше, чем в Приволжском федеральном округе, где она составляет 10,3%, и в России в целом – 10,06%.

В феврале 2025 года увеличился рост цен на продовольственные товары, он составил 13,21% после 12,51% в январе. Из них сильнее всего дорожали плодоовощные – 14,64%, хотя их рост и замедлился по сравнению с прошлым месяцем.

«Производители и поставщики молочной продукции продолжили переносить в цены возросшие затраты на логистику и упаковку, а также на оплату труда в условиях нехватки сотрудников. В результате увеличился годовой прирост цен на творог, сметану и другие кисломолочные продукты», – говорится в сообщении.

То же самое касается и кондитерских изделий – в результате цены на кексы, рулеты, печенье и пряники начали расти быстрее, чем в январе.

Рост цен на непродовольственные товары незначительно снизился и составил 7,29% после 7,34% в прошлом месяце. Из-за удорожания автокредитов в феврале начали снижаться цены на автомобили. При этом нефтяные компании продолжили переносить в цену расходы, поэтому годовое удорожание бензина сохранилось.

В сфере услуг произошло небольшое снижение роста цен с 14,01% в январе до 13,42% в феврале.

«По сравнению с февралем прошлого года снизился спрос на зарубежные туры по отдельным направлениям. Этот фактор, а также укрепление рубля привели к тому, что в феврале 2025 года отдых за границей несколько подешевел», – говорится в аналитическом комментарии.

При этом ускорился рост цен на пассажирский транспорт: с 16,01% в январе до 18,63% – в феврале.

В целом по России рост цен в феврале 2025 года замедлился, чему способствовало укрепление рубля. Однако инфляция до сих пор значительно превышает целевой уровень в 4%.

«Это говорит о том, что спрос по-прежнему опережает возможности выпуска товаров и услуг и потребуется продолжительное время поддерживать высокие ставки в экономике, чтобы инфляция снизилась до 4% в 2026 году», – подытоживают в Центробанке.