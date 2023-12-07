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Рабочие Воткинского завода приняли участие в Зимней спартакиаде-2023

12:05, 07 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Рабочие Воткинского завода приняли участие в Зимней спартакиаде-2023
12:05, 07 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Воткинский завод
Фото: Пресс-служба Воткинского завода
97
0

Всего состязались 200 человек.

Воткнск. Удмуртия. В оздоровительно-профилактическом комплексе Воткинского завода состоялась VII спартакиада трудовых коллективов предприятия. В этом году в спортивном мероприятии приняли участие более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Зачёт шёл как по личным результатам в отдельных дисциплинах, так и по общекомандному количеству баллов, завоёванных представителями цехов и отделов. 

Атлеты состязались в дисциплинах: дартс, силовое двоеборье (жим штанги лёжа и толкание гири), челночный бег. Также участники выполняли нормы ГТО. В общем зачёте лучшей стала команда механосборочного цеха, второе место завоевали представители термического цеха, замкнули тройку призёров специалисты управления цифровых технологий.

 

12:05, 07 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#спорт\n#Воткинский завод