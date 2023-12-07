Рабочие Воткинского завода приняли участие в Зимней спартакиаде-2023

Воткнск. Удмуртия. В оздоровительно-профилактическом комплексе Воткинского завода состоялась VII спартакиада трудовых коллективов предприятия. В этом году в спортивном мероприятии приняли участие более 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Зачёт шёл как по личным результатам в отдельных дисциплинах, так и по общекомандному количеству баллов, завоёванных представителями цехов и отделов.

Атлеты состязались в дисциплинах: дартс, силовое двоеборье (жим штанги лёжа и толкание гири), челночный бег. Также участники выполняли нормы ГТО. В общем зачёте лучшей стала команда механосборочного цеха, второе место завоевали представители термического цеха, замкнули тройку призёров специалисты управления цифровых технологий.