Воткинское ретро: первая в Прикамье заводская техническая библиотека

Воткинск. Удмуртия. В 1823 году известный русский инженер, один из основателей порошковой металлургии Пётр Соболевский, работавший в то время управляющим Воткинским заводом, организовал на предприятии библиотеку. Основу её фондов составили отечественные и зарубежные книги по металлургии. Собирая технические новинки, Соболевский пополнил запасники и своими научными трудами.

Книги из технической библиотеки, представлявшие большую ценность, выдавались желающим пользоваться ими за ежегодную плату в 10 рублей.

В 1837 году, когда предприятие принял горный начальник, отец великого композитора Илья Чайковский, в библиотеке было 825 томов (315 названий), по общей оценке, на 5 889 рублей 76 копеек. Это были книги по металлургии, горному делу, механике, технологии, гидравлике, лесоводству. К моменту отъезда Чайковских из Воткинска в 1848 году в библиотеке насчитывалось 1888 томов.

Библиотека одновременно являлась и заводским «музеумом». В ней кроме книг было много моделей механизмов, образцов железа, стали, изделий из них, минералогический кабинет и двадцать струнных музыкальных инструментов. Казённая библиотека была и организующим звеном в устройстве любительских спектаклей и концертов.

Сегодня книжный фонд библиотеки насчитывает свыше 52000 печатных единиц, и постоянно пополняется подписными изданиями и книгами.

К 200-летию научно-технической библиотеки на предприятии открылась выставка уникальных экземпляров из фондов библиотеки и музея истории завода. Экспозиция подготовлена совместно специалистами предприятия, библиотечной системы города и Музея-усадьбы П.И. Чайковского. Ветераны, работники и гости завода совершили «путешествие во времени», ознакомившись с историей заводской библиотеки, выставкой старинных изданий из запасников предприятия.