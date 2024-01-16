Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

Воткинский завод преподнёс в дар Благовещенскому собору декорированное бронзовое блюдо

12:28, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Воткинский завод преподнёс в дар Благовещенскому собору декорированное бронзовое блюдо
12:28, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Благовещенский собор\n#Воткинский завод
Фото: Пресс-служба Воткинского завода
64
0

Подарок украшен орнаментами, изображением собора и центральной площади.

Воткинск. Удмуртия. В день освящения Благовещенского собора Воткинский завод подарил возрождённому храму памятное блюдо из бронзы. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Работники предприятия изготовили методом ковки из бронзы памятное блюдо. На нём помещено изображение Благовещенского собора, центральной площади и заводоуправления. Изделие обрамлено орнаментом, который наносился на токарном станке с программным управлением. В дальнейшем рисунок доводили вручную, полировали и чеканили.

Поверхность блюда покрыта никелем, который придаёт стойкости к окислению и обладает декоративными свойствами. Центральный вкладыш с изображением сердца Воткинска отлит из серебра.

Напомним, первое богослужение в возрождённом Благовещенском соборе прошло в ночь на 7 января 2024 года

12:28, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Благовещенский собор\n#Воткинский завод