Воткинский завод преподнёс в дар Благовещенскому собору декорированное бронзовое блюдо

Воткинск. Удмуртия. В день освящения Благовещенского собора Воткинский завод подарил возрождённому храму памятное блюдо из бронзы. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Работники предприятия изготовили методом ковки из бронзы памятное блюдо. На нём помещено изображение Благовещенского собора, центральной площади и заводоуправления. Изделие обрамлено орнаментом, который наносился на токарном станке с программным управлением. В дальнейшем рисунок доводили вручную, полировали и чеканили.

Поверхность блюда покрыта никелем, который придаёт стойкости к окислению и обладает декоративными свойствами. Центральный вкладыш с изображением сердца Воткинска отлит из серебра.

Напомним, первое богослужение в возрождённом Благовещенском соборе прошло в ночь на 7 января 2024 года.