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На сварочном участке механосборочного цеха Воткинского завода смонтировали современное оборудование

15:50, 01 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На сварочном участке механосборочного цеха Воткинского завода смонтировали современное оборудование
15:50, 01 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод
Фото: Пресс-служба Воткинского завода
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В строй вступила установка для автоматической дуговой сварки продольных швов в аргоне. 

Воткинск. Удмуртия. На сварочном участке механосборочного цеха Воткинского завода пополнение. Там смонтировали современную установку для автоматической дуговой сварки продольных швов в аргоне. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Установка поступила на предприятие в октябре. Она предназначена для выполнения стыковых длинных продольных швов обечаек из алюминиевых сплавов толщиной до 6 мм

Главное преимущество, по сравнению с ручной сваркой, увеличение производительности сварки в 1,5-3 раза. При этом обеспечивается высокое качество сварного соединения.

Пуско-наладочные работы проведены. Машину настроить удалось не сразу, но сделав несколько образцов, подобрали нужные параметры. Кстати, комплекс оснащён компьютером – пультом управления. С его помощью можно увидеть диаграмму сварки, а также отследить, какой в течение всего процесса была сила тока.

15:50, 01 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
71
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод