На сварочном участке механосборочного цеха Воткинского завода смонтировали современное оборудование

Воткинск. Удмуртия. На сварочном участке механосборочного цеха Воткинского завода пополнение. Там смонтировали современную установку для автоматической дуговой сварки продольных швов в аргоне. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского завода.

Установка поступила на предприятие в октябре. Она предназначена для выполнения стыковых длинных продольных швов обечаек из алюминиевых сплавов толщиной до 6 мм

Главное преимущество, по сравнению с ручной сваркой, увеличение производительности сварки в 1,5-3 раза. При этом обеспечивается высокое качество сварного соединения.

Пуско-наладочные работы проведены. Машину настроить удалось не сразу, но сделав несколько образцов, подобрали нужные параметры. Кстати, комплекс оснащён компьютером – пультом управления. С его помощью можно увидеть диаграмму сварки, а также отследить, какой в течение всего процесса была сила тока.