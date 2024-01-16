У Воткинского завода появился новый тепловоз

Воткинск. Удмуртия. Железнодорожный цех Воткинского завода ввёл в эксплуатацию новый тепловоз. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Новый локомотив уже совершил первый производственный рейс. По сравнению со своими предшественниками, он значительно крупнее и обладает большей мощностью.

Главное отличие нового тепловоза заключается в наличии у него дизельного генератора, питающего шесть электродвигателей. Такая система надёжнее, чем установленная в старых локомотивах гидропередача, потому что в ней меньше вращающихся деталей, подверженных износу.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта присвоило новому тепловозу сетевой восьмизначный номер.