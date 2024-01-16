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У Воткинского завода появился новый тепловоз

09:37, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
У Воткинского завода появился новый тепловоз
09:37, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Воткинский завод\n#Удмуртия
Фото: пресс-служба Воткинского завода
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Он значительно больше имеющихся локомотивов.

Воткинск. Удмуртия. Железнодорожный цех Воткинского завода ввёл в эксплуатацию новый тепловоз. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Новый локомотив уже совершил первый производственный рейс. По сравнению со своими предшественниками, он значительно крупнее и обладает большей мощностью.

Главное отличие нового тепловоза заключается в наличии у него дизельного генератора, питающего шесть электродвигателей. Такая система надёжнее, чем установленная в старых локомотивах гидропередача, потому что в ней меньше вращающихся деталей, подверженных износу.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта присвоило новому тепловозу сетевой восьмизначный номер.

09:37, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
50
0
#Воткинский завод\n#Удмуртия