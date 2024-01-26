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Полномочный представитель президента России в ПФО посетил Воткинский завод

15:03, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Полномочный представитель президента России в ПФО посетил Воткинский завод
15:03, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
71
0
#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#Благовещенский собор\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО
Фото: Александр Бречалов
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26 января Игорь Комаров побывал и в отреставрированном Благовещенском соборе.

Воткинск. Удмуртия. Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и глава Удмуртии Александр Бречалов 26 января посетили Воткинский завод. Об этом глава республики написал на своей странице «ВКонтакте».

Игорь Комаров и Александр Бречалов осмотрели один из будущих корпусов предприятия, сборочный и электромонтажный цехи. Всего в этом году завод запустит 5 новых корпусов.

«В одном здании разместится заготовительный участок – здесь будут резать металл для кузнечно-прессового цеха, в другом – автоклавный, ещё три будут складами», — рассказал глава Удмуртии.

Помимо этого, Бречалов провёл экскурсию для Игоря Комарова по отреставрированному Благовещенскому собору. Напомним, что на территории собора работает выставка (0+) и появится музей.

Напомним, ранее у Воткинского завода появился новый тепловоз.

15:03, 26 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
71
0
#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#Благовещенский собор\n#Полномочный представитель Президента РФ в ПФО