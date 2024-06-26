«Роскосмос медиа» выпустит документальный фильм к 265-летию Воткинского завода

Съёмочная группа работала на предприятии всю прошлую неделю.
Воткинск. Удмуртия. На воткинском заводе прошли съёмки документального фильма о предприятии. Об этом сообщает пресс-служба завода.
Съёмочная группа «Роскосмос медиа» работала на предприятии всю прошлую неделю. Запечатлены руководители, ветераны, опытные и молодые работники, кроме того, в съёмках приняли участие профессиональные актёры.
Фильм будет посвящён истории завода. Съёмки также пройдёт на объектах, где используется продукция предприятия разных лет.