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«Роскосмос медиа» выпустит документальный фильм к 265-летию Воткинского завода

14:30, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Роскосмос медиа» выпустит документальный фильм к 265-летию Воткинского завода
14:30, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3536
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#юбилей\n#документальный фильм
Фото: Бруно ван дер Краана на Unsplash
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Съёмочная группа работала на предприятии всю прошлую неделю.

Воткинск. Удмуртия. На воткинском заводе прошли съёмки документального фильма о предприятии. Об этом сообщает пресс-служба завода. 

Съёмочная группа «Роскосмос медиа» работала на предприятии всю прошлую неделю. Запечатлены руководители, ветераны, опытные и молодые работники, кроме того, в съёмках приняли участие профессиональные актёры. 

Фильм будет посвящён истории завода. Съёмки также пройдёт на объектах, где используется продукция предприятия разных лет.

14:30, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
3536
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод\n#юбилей\n#документальный фильм