«Роскосмос медиа» выпустит документальный фильм к 265-летию Воткинского завода

Воткинск. Удмуртия. На воткинском заводе прошли съёмки документального фильма о предприятии. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Съёмочная группа «Роскосмос медиа» работала на предприятии всю прошлую неделю. Запечатлены руководители, ветераны, опытные и молодые работники, кроме того, в съёмках приняли участие профессиональные актёры.

Фильм будет посвящён истории завода. Съёмки также пройдёт на объектах, где используется продукция предприятия разных лет.