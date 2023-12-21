На Воткинском заводе разработана автоматика для пультов управления

Воткинск. Удмуртия. На Воткинском заводе специалисты отдела проектирования нестандартного оборудования разработали проект модернизации пультов управления автоклавами.

Сегодня на данном оборудовании оператор меняет режимы вручную, ему приходится крутить редукторы и вентили, задавать значения рабочего давления. А данные о том, как проходит технологический процесс, записываются на бумажных диаграммах.

В состав новых пультов вошли программируемые логические контроллеры. Они позволят работать с изделием в автоматическом режиме. Оператору потребуется только выбрать на сенсорном экране программу, а изменение режимов нагрева, давления, охлаждения и других параметров электроника проведёт самостоятельно. По окончании производственного процесса устройство сформирует отчёт и отправит его на сервер – для хранения.

Изготовление пультов уже идёт в одном из цехов предприятия, оснастить ими автоклавы планируется в ближайшее время.