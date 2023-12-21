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На Воткинском заводе разработана автоматика для пультов управления

16:10, 21 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Воткинском заводе разработана автоматика для пультов управления
16:10, 21 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
315
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод
Фото: Пресс-служба Воткинского завода
315
0

Сейчас работа проходит по большому счёту в аналоговом режиме.

Воткинск. Удмуртия. На Воткинском заводе специалисты отдела проектирования нестандартного оборудования разработали проект модернизации пультов управления автоклавами. 

Сегодня на данном оборудовании оператор меняет режимы вручную, ему приходится крутить редукторы и вентили, задавать значения рабочего давления. А данные о том, как проходит технологический процесс, записываются на бумажных диаграммах.

В состав новых пультов вошли программируемые логические контроллеры. Они позволят работать с изделием в автоматическом режиме. Оператору потребуется только выбрать на сенсорном экране программу, а изменение режимов нагрева, давления, охлаждения и других параметров электроника проведёт самостоятельно. По окончании производственного процесса устройство сформирует отчёт и отправит его на сервер – для хранения.

Изготовление пультов уже идёт в одном из цехов предприятия, оснастить ими автоклавы планируется в ближайшее время.

16:10, 21 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
315
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Воткинский завод