Желая заработать на криптовалюте, житель Удмуртии потерял более 600 тысяч рублей

Сюмси. Удмуртия. Мошенники два раза обманули жителя села Сюмси, который пожелал заработать на торговле криптовалютой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В феврале 2023 года в одном из мессенджеров 58-летний мужчина получил сообщение от неизвестного пользователя. Потерпевшему предложили вложить деньги в криптовалюту. Поддавшись на уговоры звонившего, он перевел 132 тыс. рублей.

В июне мужчина вновь получил сообщение от неизвестного человека, который предложил оказать юридическую помощь для возврата ранее вложенных в криптовалюту средств. В результате уговоров мошенника потерпевший оформил два онлайн-кредита на сумму 470 тыс. рублей и перевел эти деньги на 4 банковских счета.

Не получив денег за криптовалюту и обещанный возврат средств, житель Удмуртии понял, что его обманули. По данному факту полиция проводит проверку.