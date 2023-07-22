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Желая заработать на криптовалюте, житель Удмуртии потерял более 600 тысяч рублей

15:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Желая заработать на криптовалюте, житель Удмуртии потерял более 600 тысяч рублей
15:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#мошенники\n#полиция\n#деньги
Фото: unsplash.com
39
0

Он стал жертвой мошенников два раза.

Сюмси. Удмуртия. Мошенники два раза обманули жителя села Сюмси, который пожелал заработать на торговле криптовалютой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

В феврале 2023 года в одном из мессенджеров 58-летний мужчина получил сообщение от неизвестного пользователя. Потерпевшему предложили вложить деньги в криптовалюту. Поддавшись на уговоры звонившего, он перевел 132 тыс. рублей.

В июне мужчина вновь получил сообщение от неизвестного человека, который предложил оказать юридическую помощь для возврата ранее вложенных в криптовалюту средств. В результате уговоров мошенника потерпевший оформил два онлайн-кредита на сумму 470 тыс. рублей и перевел эти деньги на 4 банковских счета. 

Не получив денег за криптовалюту и обещанный возврат средств, житель Удмуртии понял, что его обманули. По данному факту полиция проводит проверку.  

15:30, 22 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
39
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#мошенники\n#полиция\n#деньги