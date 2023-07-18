Минцифры России обеспечит мобильным интернетом 25 сёл и деревень Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В России запущенно голосование за подключение в мобильному интернету деревень и сёл, где живут от 100 до 500 человек. В 2024 году выйти в сеть смогут жители 24 малых населённых пунктов Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

«По итогам голосования Минцифры России отберёт 25 населённых пунктов Удмуртии. В них установят вышки связи, которые обеспечат выход в интернет, а значит и доступ к онлайн-сервисам, в том числе государственным услугам. Поэтому призываю жителей активно подключаться к голосованию, только от вашей инициативности зависит, где в следующем году связь появится в первую очередь», – сказал министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

Проголосовать можно на портале госуслуг (до 13 августа) или отправив письмо в Минцифры РФ: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, 10, стр.2. В письме надо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда нужно провести интернет. Письмо может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. Письма принимаются до 10 сентября.

Важным условием для участия населённого пункта в голосовании является наличие технической возможности провести интернет, т.е. расстояние до ближайшей точки присоединения должно составлять менее 70 км, также не должно быть сложных геологических условий на пути прокладки кабеля.

Отдать свой голос в Минцифры могут все совершеннолетние граждане. Выбрать можно лишь населённый пункт из региона по прописке.

По итогам будут отобраны 25 малонаселённых сёл и деревень Удмуртии, куда проведут мобильный интернет. Работы будут проводиться в рамках программы «Устранение цифрового неравенства», реализуемой по нацпроекту «Цифровая экономика РФ», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.