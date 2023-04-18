Бречалов показал первые снимки со стройплощадки нового терминала Ижевского аэропорта

Завьялово. Удмуртия. В понедельник, 17 апреля, глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании сообщил о начале строительства нового терминала Ижевского аэропорта. Во вторник на своей странице «ВКонтакте» он опубликовал первые снимки с места проведения работ.

Сейчас строители готовят основание под здание, сооружается опалубка под бетон, заливается фундамент.

Напомним, возводит здание компания «ГлавСпецСтрой», построившая в Ижевске 50-метровый Бассейн. Планируется, что строительство нового терминала закончится в 2024 году.