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Бречалов показал первые снимки со стройплощадки нового терминала Ижевского аэропорта

12:26, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Бречалов показал первые снимки со стройплощадки нового терминала Ижевского аэропорта
12:26, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2246
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт
Фото: Александр Бречалов (ВКонтакте)
2246
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Рабочие уже приступили к заливке фундамента.

Завьялово. Удмуртия. В понедельник, 17 апреля, глава Удмуртии Александр Бречалов на аппаратном совещании сообщил о начале строительства нового терминала Ижевского аэропорта. Во вторник на своей странице «ВКонтакте» он опубликовал первые снимки с места проведения работ.

Сейчас строители готовят основание под здание, сооружается опалубка под бетон, заливается фундамент. 

Напомним, возводит здание компания «ГлавСпецСтрой», построившая в Ижевске 50-метровый Бассейн. Планируется, что строительство нового терминала закончится в 2024 году. 

12:26, 18 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2246
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт