Ижевский аэропорт стал одним из лучших в России

Ижевск. Удмуртия. Аэропорт столицы Удмуртии стал лауреатом третьей степени премии «Воздушные ворота России. Гавань принимала участие в премии «Воздушные ворота России». Об этом сообщает пресс-служба АО «Ижавиа».

Ижевский аэропорт отмечен в номинации «Лучший аэропорт года» в категории от 500 тыс. до 1 млн пассажиров в год. Награждение прошло 6 февраля на выставке-форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024.

Напомним, в сентябре 2024 года откроется новый терминал ижевского аэропорта. Строительство идёт в графике. В феврале рабочие должны возвести основание под крышу.