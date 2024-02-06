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Ижевский аэропорт стал одним из лучших в России

15:00, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский аэропорт стал одним из лучших в России
15:00, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт
Фото: Александр Синельников
1212
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Воздушная гавань столицы Удмуртии была представлена в категории от 500 тыс. до 1 млн пассажиров.

Ижевск. Удмуртия. Аэропорт столицы Удмуртии стал лауреатом третьей степени премии «Воздушные ворота России. Гавань принимала участие в премии «Воздушные ворота России». Об этом сообщает пресс-служба АО «Ижавиа».

Ижевский аэропорт отмечен в номинации «Лучший аэропорт года» в категории от 500 тыс. до 1 млн пассажиров в год. Награждение прошло 6 февраля на выставке-форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024.

Напомним, в сентябре 2024 года откроется новый терминал ижевского аэропорта. Строительство идёт в графике. В феврале рабочие должны возвести основание под крышу.

15:00, 06 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1212
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт