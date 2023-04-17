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В Ижевске началось строительство здания нового аэропорта

09:17, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске началось строительство здания нового аэропорта
09:17, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1402
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт
Фото: ИА «Сусанин»
1402
0

Контролировать работы будет премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе началось строительство здания нового ижевского аэровокзала. Об этом на аппаратном совещании 17 апреля сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Подрядчик уже вышел на объект, приступил к работам. Контролировать проведение работ поручено председателю правительства республики Ярославу Семёнову», — сказал Бречалов.

Возводит новый терминал компания «ГлавСпецСтрой», ранее строившая 50-метровый бассейн на улице Удмуртская в Ижевске.

Площадь нового комплекса превысит 10 тыс. кв. м. Аэропорт будет обслуживать около 400 пассажиров в час, что в 2 раза больше, чем сейчас. Также новый терминал позволит принимать международные рейсы.

Первый камень в основание здания был заложен 26 августа 2022 года. Открыть терминал планируется уже в 2024 году.

09:17, 17 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1402
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#Ижевский аэропорт