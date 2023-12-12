Около 4 млрд рублей направят на реконструкцию дороги «Ижевск — Аэропорт»

Ижевск. Удмуртия. В реконструкцию дороги «Ижевск – Аэропорт» направят около 4 млрд рублей. Как передаёт пресс-служба администрации города, об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов во время своей прямой линии. Он подчеркнул, что «есть большие шансы в скором времени получить деньги на эту дорогу».

Отмечается, что проект полностью готов, сейчас он проходит государственную экспертизу. Трассу планируют расширить от посёлка Октябрьский до перекрёстка дорог, ведущих к Завьялово и аэропорту. А на самом перекрёстке построят развязку с круговым движением.

Также при реконструкции автодороги запланировано строительство нового путепровода через железнодорожные пути и моста через реку Позимь.

Напомним, в мае 2022 года министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачёв пообещал, что четырёхполостной эта дорога станет до конца 2025 года. Тогда необходимые работы оценивали в 1,5 млрд рублей.