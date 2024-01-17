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В Ижевске самолёты станут точнее приземляться во время плохой погоды

10:30, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске самолёты станут точнее приземляться во время плохой погоды
10:30, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
307
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#самолёты\n#Ижевский аэропорт
Фото: ИА «Сусанин»
307
0

Новая радиомаячная система разработана российским производителем.

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска самолёты станут точнее приземляться во время плохой погоды. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В Ижевском центре обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Урала» уже введена в эксплуатацию новая радиомаячная система инструментального захода РМС ILS 734.

«Новая система позволит обеспечить точную и безопасную посадку воздушных судов в аэропорту при неблагоприятных метеоусловиях», — говорится в релизе.

Кроме того, отмечается, что новая система разработана российским производителем радионавигационного оборудования «Радиотехнические сети».

Напомним, что новый терминал аэропорта для обслуживания международных рейсов готов уже наполовину.

10:30, 17 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
307
0
#самолёты\n#Ижевский аэропорт