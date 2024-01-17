В Ижевске самолёты станут точнее приземляться во время плохой погоды

Ижевск. Удмуртия. В аэропорту Ижевска самолёты станут точнее приземляться во время плохой погоды. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В Ижевском центре обслуживания воздушного движения филиала «Аэронавигация Урала» уже введена в эксплуатацию новая радиомаячная система инструментального захода РМС ILS 734.

«Новая система позволит обеспечить точную и безопасную посадку воздушных судов в аэропорту при неблагоприятных метеоусловиях», — говорится в релизе.

Кроме того, отмечается, что новая система разработана российским производителем радионавигационного оборудования «Радиотехнические сети».

Напомним, что новый терминал аэропорта для обслуживания международных рейсов готов уже наполовину.