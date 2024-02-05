До конца февраля построят основание под кровлю нового терминала Ижевского аэропорта

Ижевск. Удмуртия. Строительство нового терминала Ижевского аэропорта идёт по графику. Бетонные работы подходят к концу. Об этом сообщил премьер-министр регионального правительства Ярослав Семёнов.

В работах задействованы специалисты, строившие Крымский мост.

Февраль отведён на завершение основания под крышу, после чего начнётся укладка профнастила. Для монтажа кровли привезено уже 95% стройматериалов. Также на стройплощадку привезли стеклянные фасады, установка которых начнётся со стороны взлётно-посадочной полосы.

На цокольном этаже здания идёт монтаж теплового оборудования, который обеспечит энергию всего терминала.

Напомним, новый терминал Ижевского аэропорта будет запущен в сентябре 2024 года.