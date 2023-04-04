Итоги дня: возможный перенос памятника Дзержинскому в Ижевске и проверка информации о поборах в школах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро, 4 апреля, в Удмуртии зарегистрировано 136 случаев ковида.

Температурный рекорд

В Удмуртии 3 апреля зафиксировали максимальную температуру воздуха за последние 40 лет.

В понедельник в регионе столбик термометра показал +15,3...+17,6 градусов по Цельсию. На метеостанции Ижевск синоптики зафиксировали температуру +17,4°С, что стало рекордом этого дня. Ранее самое теплое 3 апреля было отмечено в 1983 году, когда воздух прогрелся до +15 градусов.

Перенос памятника

Установленный прошлым летом бюст Феликса Дзержинского на улице Коммунаров в Ижевске могут перенести. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе УФСИН по Удмуртии.

Бюст основателя ВЧК открыли в июне 2022 года у бывшего Дома радио, где ныне располагается медсанчасть №18 УФСИН по Удмуртии (Коммунаров, 216). Появление памятника было приурочено к 105-летию основания советских органов госбезопасности. Инициаторами выступили члены общественной организации по укреплению государственности «Генеральское собрание».

3 апреля 2023 года корреспондент «Сусанина» заметил, что бюст исчез, остался только постамент. На что в пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили: «Бюст собираются переносить в более подходящее место. Куда – пока неизвестно. Сейчас он находится на хранении».

Сокращение добычи

В Удмуртии в январе-феврале 2023 года снизились объемы добычи нефти на 2,3% и на 2% — объемы добычи полезных ископаемых. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдался спад в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 9,5 раза, лекарственных средств и медицинских материалов – в 8,3 раза, текстильных изделий – в 1,4 раза.

Поборы в школе

Прокуратура Удмуртии собирает обращения по фактам «поборов» в школах. Во время мониторинга в интернете надзорный орган получил информацию, что в образовательных организациях региона, возможно, нарушается законодательство об общедоступном и бесплатном образовании. Помимо этого, в некоторых школах могли принуждать родителей учеников к сдаче денег на покупку бумаги для всероссийских проверочных работ.

Уникальная операция

Врачи ГКБ №6 Ижевска прооперировали 58-летнюю пациентку с зеркально расположенными внутренними органами. такая патология встречается примерно у одного из 10 тысяч человек по всему миру.