В Удмуртии сократились объемы добычи нефти на 2,3%

Ижевск. Удмуртия. В январе-феврале 2023 года по сравнению с прошлым годом индекс промпроизводства в Удмуртии составил 104,8 %. Об этом сообщает Удмуртстат.

Снизились объемы добычи нефти на 2,3% и на 2% — объемы добычи полезных ископаемых.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдался спад в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 9,5 раза, лекарственных средств и медицинских материалов – в 8,3 раза, текстильных изделий – в 1,4 раза.

Промышленное производство в республике выросло на 5,4 %. В группе обрабатывающих производств рост на 14,2%, транспортные средства и оборудование — рост в 2,3 раза, электрическое оборудование — в 1,6 раза.

Производство пищевых продуктов увеличилось на 7,2% (сыров больше на 20,5%, сливочного масла — на 13,1%, напитков — на 5,4%, пива — на 3,2%, молока — на 2,7%). При этом уменьшились объемы по колбасе и кондитерским изделиям.

В целом по стране индекс промпроизводства в начале 2023 года по сравнению с 2022 годом составил 98%. Среди регионов Приволжского федерального округа Удмуртия занимает 4 место по этому показателю. В лидерах — Чувашия — 112,1%.