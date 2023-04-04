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Сдаем на шторы: прокуратура Удмуртии собирает информацию о «поборах» в школах

16:38, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Сдаем на шторы: прокуратура Удмуртии собирает информацию о «поборах» в школах
16:38, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#нарушения\n#деньги\n#школа
Фото: elements.envato.com (elements.envato.com)
214
0

Действующим законодательством предусмотрено, что родители могут оказывать школе пожертвования только на добровольной основе.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии собирает обращения по фактам «поборов» в школах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа Удмуртии. 

Во время мониторинга в интернете прокуратура республики получила информацию, что в образовательных организациях региона, возможно, нарушается законодательство об общедоступном и бесплатном образовании. Помимо этого в некоторых школах могли принуждать родителей учеников к сдаче денег на покупку бумаги для всероссийских проверочных работ. 

Отмечается, что в рамках действующего законодательства родители могут оказывать благотворительную помощь и пожертвования школе только на добровольной основе. Если эти действия происходят не добровольно, а также школы нарушают законодательство о праве на общедоступное и бесплатное образование детей, то граждане могут сообщить об этом в прокуратуру Удмуртии. 

Личные обращения принимаются в городских, районных и межрайонных прокуратурах. Письменные заявления нужно направить на почтовый адрес: 426011, Ижевск, улица Вадима Сивкова, 194, а в электронном виде — в интернет-приемную или на портал Госуслуг. 

Также родители могут выразить свои опасения в отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики с 09:00 до 18:00 по телефонам: 8 (3412) 60-74-28 и 8 (3412) 60-73-18. 

На основе полученных заявлений будут проведены проверки и приняты меры прокурорского реагирования. 

16:38, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
214
0
#Удмуртия\n#Прокуратура\n#нарушения\n#деньги\n#школа