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Температура воздуха в Удмуртии 3 апреля побила сорокалетний рекорд

09:48, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Температура воздуха в Удмуртии 3 апреля побила сорокалетний рекорд
09:48, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
245
0
#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#рекорд\n#весна\n#тепло
Фото: unsplash.com (Aaron Burden)
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Воздух в регионе прогрелся до +17,6 градусов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 3 апреля зафиксировали максимальную температуру воздуха за последние 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра в соцсети «ВКонтакте».

В результате поступления теплого воздуха с Казахстана в Удмуртии столбик термометра показал рекордные значения +15,3...+17,6 градуса по Цельсию.

На метеостанции Ижевск синоптики зафиксировали температуру +17,4°С, что стало рекордом этого дня. Ранее самое теплое 3 апреля было отмечено в 1983 году, когда воздух прогрелся до +15 градусов. 

Синоптики отмечают, что регион ждут еще два очень теплых дня, и по скорректированному прогнозу они обещают, что станет еще теплее. 

Так как 4 апреля температура воздуха поднимется до +14...+19°С, а 5 апреля ожидается в пределах +13...+18 градусов, то, возможно, в Удмуртии обновятся другие рекорды максимальных температур. 

09:48, 04 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
245
0
#Удмуртия\n#погода\n#температура воздуха\n#рекорд\n#весна\n#тепло