Температура воздуха в Удмуртии 3 апреля побила сорокалетний рекорд

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 3 апреля зафиксировали максимальную температуру воздуха за последние 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра в соцсети «ВКонтакте».

В результате поступления теплого воздуха с Казахстана в Удмуртии столбик термометра показал рекордные значения +15,3...+17,6 градуса по Цельсию.

На метеостанции Ижевск синоптики зафиксировали температуру +17,4°С, что стало рекордом этого дня. Ранее самое теплое 3 апреля было отмечено в 1983 году, когда воздух прогрелся до +15 градусов.

Синоптики отмечают, что регион ждут еще два очень теплых дня, и по скорректированному прогнозу они обещают, что станет еще теплее.

Так как 4 апреля температура воздуха поднимется до +14...+19°С, а 5 апреля ожидается в пределах +13...+18 градусов, то, возможно, в Удмуртии обновятся другие рекорды максимальных температур.