За истязание подростков житель Селтинского района проведет 4,5 года в колонии

Селты. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Селтинского района, истязавшего несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С декабря 2021 года по ноябрь 2022 года 41-летний мужчина систематически бил и совершал насильственные действия в отношении подростков 2007 и 2009 года рождения. Обвиняемый использовал малозначительные поводы, чтобы сжимать их волосы, а также бить по голове и другим частям тела.

Помимо этого в сентябре 2022 года злоумышленник оскорбил и применил насилие в отношении участкового полиции. В этот момент сотрудник МВД пытался пресечь нарушение общественного порядка.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 117 УК России («Истязание»), статьи 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Суд приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.