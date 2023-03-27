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За истязание подростков житель Селтинского района проведет 4,5 года в колонии

13:05, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За истязание подростков житель Селтинского района проведет 4,5 года в колонии
13:05, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
633
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#Селты\n#Удмуртия\n#насилие\n#подростки\n#суд\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Alexey Demidov)
633
0

Также обвиняемый применил насилие к сотруднику полиции.

Селты. Удмуртия. В Удмуртии осудили жителя Селтинского района, истязавшего несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

С декабря 2021 года по ноябрь 2022 года 41-летний мужчина систематически бил и совершал насильственные действия в отношении подростков 2007 и 2009 года рождения. Обвиняемый использовал малозначительные поводы, чтобы сжимать их волосы, а также бить по голове и другим частям тела.

Помимо этого в сентябре 2022 года злоумышленник оскорбил и применил насилие в отношении участкового полиции. В этот момент сотрудник МВД пытался пресечь нарушение общественного порядка.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по пунктам «а, г» части 2 статьи 117 УК России («Истязание»), статьи 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). 

Суд приговорил мужчину к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. 

13:05, 27 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
633
0
#Селты\n#Удмуртия\n#насилие\n#подростки\n#суд\n#уголовное дело