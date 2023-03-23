Ижевчан просят оценить качество транспортного обслуживания

Ижевск. Удмуртия. Среди жителей ижевской агломерации проводится социологический вопрос на предмет качества транспортного обслуживания. Сбор мнений проводится Минтрансом РФ с 22 по 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

По результатам опроса будет рассчитан уровень удовлетворённости граждан работой пассажирского транспорта. Оставить объективное мнение можно по ссылке.

«Цель исследования ― объективная оценка пользователями пассажирским транспортом текущего уровня качества транспортного обслуживания в городских агломерациях и его изменения за счет реализации мероприятий федерального проекта «Развитие общественного транспорта», — пояснили в Миндортрансе Удмуртии.

Отметим, что в рамках вышеупомянутого нацпроекта Ижевск смог приступить к обновлению парка общественного транспорта. В 2020 году столичное предприятие ИжГЭТ получило 16 новых трамваев «Львёнок». Также в 2024 году Ижевск может получить 19 новых троллейбусов.