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Ижевчан просят оценить качество транспортного обслуживания

14:15, 23 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчан просят оценить качество транспортного обслуживания
14:15, 23 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
303
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
303
0

Сбор мнений продлится до 29 марта.

Ижевск. Удмуртия. Среди жителей ижевской агломерации проводится социологический вопрос на предмет качества транспортного обслуживания. Сбор мнений проводится Минтрансом РФ с 22 по 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.

По результатам опроса будет рассчитан уровень удовлетворённости граждан работой пассажирского транспорта. Оставить объективное мнение можно по ссылке

«Цель исследования ― объективная оценка пользователями пассажирским транспортом текущего уровня качества транспортного обслуживания в городских агломерациях и его изменения за счет реализации мероприятий федерального проекта «Развитие общественного транспорта», — пояснили в Миндортрансе Удмуртии.

Отметим, что в рамках вышеупомянутого нацпроекта Ижевск смог приступить к обновлению парка общественного транспорта. В 2020 году столичное предприятие ИжГЭТ получило 16 новых трамваев «Львёнок». Также в 2024 году Ижевск может получить 19 новых троллейбусов.

14:15, 23 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
303
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#транспорт