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В Удмуртии возобновился капитальный ремонт четырёх плотин

10:40, 21 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии возобновился капитальный ремонт четырёх плотин
10:40, 21 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#плотина\n#ремонт
Фото: пресс-служба АГиП
125
0

Работы должны завершиться в 2024 году.

Удмуртия. На четырёх плотинах в Удмуртии рабочие преступили к новому этапу капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Восстановление четырёх гидросооружений в деревне Пирогово Завьяловского района, селе Брызгалово Вавожского района, селе Большая Пудга Можгинского района и в селе Сюмси Сюмсинского района началось в 2022 году.

В сёлах Сюмси, Брызгалово и деревне Пирогово рабочие ремонтируют ледозащитные сооружения. Эти конструкции снижают нагрузку льда и мешают образованию заторов.  В селе Большая Пудга восстанавливается водосбросное сооружение.

10:40, 21 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
125
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#плотина\n#ремонт