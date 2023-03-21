В Удмуртии возобновился капитальный ремонт четырёх плотин

Удмуртия. На четырёх плотинах в Удмуртии рабочие преступили к новому этапу капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Восстановление четырёх гидросооружений в деревне Пирогово Завьяловского района, селе Брызгалово Вавожского района, селе Большая Пудга Можгинского района и в селе Сюмси Сюмсинского района началось в 2022 году.

В сёлах Сюмси, Брызгалово и деревне Пирогово рабочие ремонтируют ледозащитные сооружения. Эти конструкции снижают нагрузку льда и мешают образованию заторов. В селе Большая Пудга восстанавливается водосбросное сооружение.