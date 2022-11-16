На трассы Удмуртии к декабрю выйдет ещё 190 единиц дорожной техники

Ижевск. Удмуртия. Около 190 машин сейчас проходят техобслуживание и в ближайшие две недели будут готовы к эксплуатации на дорогах Удмуртии. Готовность специализированной техники к зимнему сезону на данный момент составляет около 64%, 336 единиц техники находятся в рабочем состоянии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

16 ноября вопросы зимнего содержания автодорог рассмотрели во время онлайн совещания под руководством председателя республиканского правительства Ярослава Семенова.

На трассах республиканского значения уже работают комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, роторные снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и колесные тракторы со снегоочистительным оборудованием — всего 336 единиц техники. Также ведётся заготовка противогололедных материалов. Закуплено примерно 15 тыс. тонн антигололедных ингредиентов и 26 тыс. тонн песка.

Региональному Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии поручено строго контролировать наличие у подрядных организаций противогололёдных материалов и уборочной техники. Руководителям районов Ярослав Семёнов напомнил про подготовку контрактных документов на 2023 год. До конца декабря текущего года все контракты должны быть заключены.