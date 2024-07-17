Ярослав Семёнов решил покинуть пост премьер-министра Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Ярослав Семёнов решил покинуть пост председателя правительства Удмуртии. Об этом он сообщил в соцсетях вечером 17 июля.

«Дочитываю последние строки ставшей одной из самых дорогих сердцу книг — «Удмуртия» и открываю новую — «Публично-правовая компания «Военно-строительная компания». За семь лет Родниковый край стал для меня и моей семьи настоящим домом, любимым делом, а для семилетней дочери — настоящей Малой Родиной», — написал премьер-министр.

Он поблагодарил главу республики Александра Бречалова за предоставленную возможность быть полезным людям.

«Спасибо всем, кто помогал, поддерживал, наставлял и критиковал. Искренне прошу простить меня тех, кому что-то причинил. Моя Удмуртия навсегда в моём сердце, и всем сердцем я желаю ей процветания во всех сферах, благополучия во всех проявлениях и мира во всех смыслах!» — подытожил сообщение Ярослав Владимирович.

Напомним, он бессменно возглавлял правительство с 2017 года. С новой рабочей недели его обязанности временно будет исполнять первый вице-премьер Ольга Абрамова.