Глава Удмуртии прокомментировал уход с поста премьер-министра Ярослава Семёнова

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал уход с поста председателя правительства республики Ярослава Семёнова. Об этом сообщает портал udmurt.ru.

«Я знаю, что бы ни случилось, на твоё плечо, на дельный совет, взвешенный подход всегда можно рассчитывать. Ярослав, спасибо — это были отличные 10 лет совместной работы. Ты больше, чем коллега — друг! Удачи и успехов на новом месте!» — написал Александр Бречалов в своих социальных сетях.

Отмечается, что ключевыми направлениями работы Ярослава Владимировича в кабинете министров были вопросы социально-экономического развития Удмуртии, жилищного и инфраструктурного строительства.

Под его непосредственным руководством построено свыше 300 социальных объектов, в том числе порядка 100 спортивных сооружений, 57 детских садов и 14 школ, введено в строй почти 6,5 млн квадратных метров жилья, благоустроено 950 дворов, отремонтировано около 800 объектов социальной инфраструктуры, создано свыше 600 новых общественных пространств.

Ярослав Семёнов лично решал вопросы обманутых дольщиков, лично присутствовал на местах ликвидации чрезвычайных ситуаций, всегда шёл на контакт с жителями региона, представителями СМИ, посещал культурные мероприятия. Его легко можно было встретить в выходной день с семьёй на прогулке в общественном месте, где он, будучи скромным человеком, не привлекал к себе публичное внимание.

Также Ярослав Семёнов курировал один из важных и тяжеловесных вопросов — реконструкцию Ижевского оружейного завода. Сегодня утром он представлял в Москве город и республику на старте всероссийского конкурса, посвящённого этому проекту.

В прошлом году Ярослав Владимирович дал «Сусанину» интервью о госуправлении, а также откровенно рассказал об отношениях с дочерью и русской тоске.

Напомним, премьер-министр объявил о своём уходе в ППК «Военно-строительная компания».