Итоги дня: выборы главы Удмуртии и субсидия на модернизацию первичного звена медицины

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии по данным на утро, 9 сентября, в Удмуртии ковид подтвердился у 910 человек, скончались два пожилых пациента.

Выборы начались

В Удмуртии начались выборы главы республики и депутатов регионального Госсовета. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00. С самого утра руководители республики разных уровней опубликовали в своих социальных сетях посты о выполнении гражданского долга.

Нашли грибника

В глазовском районе поисково-спасательный отряд нашёл в лесу недалеко от реки Сыга заблудившегося грибника.

Погода

В выходные погода в Удмуртии не изменится. В ночь на 10 сентября ожидается -1…+4 градуса по Цельсию, днем +8...+13. Местами пройдут дожди. В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют до +8 градусов, днем до +14.

Новый детский сад

В деревне Хохряки Завьяловского района открылся новый детский сад. Новый сад сможет принять до 220 детей. Здание построили в рамках нацпроекта «Демография».

Субсидии

Комиссия федерального собрания по перераспределению бюджетных средсв одобрила выделение Удмуртии в 2022 году субсидии в объёме 47 млн 315,5 тыс. рублей на ремонт и строительство медицинских учреждений в трёх районах республики.

Чёрные лесорубы

Двоих жителей Шарканского района подозревают в незаконной рубке 40 деревьев. Злоумышленники 1997 и 1963 годов рождения срубили хвойные деревья в одном из лесов Шарканского района для дальнейшей продажи. Ущерб составил 400 тыс. рублей.