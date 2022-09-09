Двое пожилых людей с коронавирусом скончались в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за истекшие сутки зафиксировано 910 новых случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных 119 детей в возрасте до 14 лет. 31 пациент отправлен на стационарное лечение, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

На 9 сентября специализированных отделениях в состоянии средней тяжести находятся 250 ковид-пациентов, 25 переносят болезнь в тяжелой форме, из них 6 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Двое пациентов скончались – 93-летняя женщина и мужчина 83 лет.

Под наблюдением терапевтов на сегодня остаются 5 075 амбулаторных больных с подтвержденным ковидом, их состояние не вызывает опасения врачей.

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 561 544 жителя Удмуртии. 220 443 привились повторно.