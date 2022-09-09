Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Двое пожилых людей с коронавирусом скончались в Удмуртии

09:20, 09 сентября, 2022
Андрей Поносов
Двое пожилых людей с коронавирусом скончались в Удмуртии
09:20, 09 сентября, 2022
Андрей Поносов
69
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация
Фото: ru.freepik.com
69
0

Число болеющих ковидом превышает 5 тысяч человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за истекшие сутки зафиксировано 910 новых случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных 119 детей в возрасте до 14 лет. 31 пациент отправлен на стационарное лечение, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

На 9 сентября специализированных отделениях в состоянии средней тяжести находятся 250 ковид-пациентов, 25 переносят болезнь в тяжелой форме, из них 6 нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Двое пациентов скончались – 93-летняя женщина и мужчина 83 лет.

Под наблюдением терапевтов на сегодня остаются 5 075 амбулаторных больных с подтвержденным ковидом, их состояние не вызывает опасения врачей.

Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 561 544 жителя Удмуртии. 220 443 привились повторно.

09:20, 09 сентября, 2022
Андрей Поносов
69
0
#Удмуртия\n#коронавирус\n#заболеваемость\n#смертность\n#вакцинация