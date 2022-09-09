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Заблудившегося грибника нашли в Глазовском районе Удмуртии

10:55, 09 сентября, 2022
Анна Торхова
Заблудившегося грибника нашли в Глазовском районе Удмуртии
10:55, 09 сентября, 2022
Анна Торхова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#грибы\n#спасатели\n#лес
Фото: vk.com/pssur
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Мужчина был обессилен.

Глазов. Удмуртия. Грибник потерялся в лесу в Удмуртии. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Мужчина ушел в лес днем. Увлекшись поиском грибов, он понял, что заблудился. До того как телефон сел, потерявшийся успел позвонить спасателям и рассказал, что слышит звук проходящих поездов.

Начальник Поисково-спасательного отряда Глазова отметил, что погодные условия и ночь могли сыграть злую шутку, поэтому спасатели немедленно выехали на помощь. Там они разделились и стали прочесывать лес.

Нашли грибника около часа ночи вблизи реки Сыга. Он был промокший и уставший, с трудом передвигался, говорит спасатель Антон Дзюин.

Его передали врачам «скорой».

10:55, 09 сентября, 2022
Анна Торхова
212
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#грибы\n#спасатели\n#лес