Заблудившегося грибника нашли в Глазовском районе Удмуртии

Глазов. Удмуртия. Грибник потерялся в лесу в Удмуртии. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртской Республики.

Мужчина ушел в лес днем. Увлекшись поиском грибов, он понял, что заблудился. До того как телефон сел, потерявшийся успел позвонить спасателям и рассказал, что слышит звук проходящих поездов.

Начальник Поисково-спасательного отряда Глазова отметил, что погодные условия и ночь могли сыграть злую шутку, поэтому спасатели немедленно выехали на помощь. Там они разделились и стали прочесывать лес.

Нашли грибника около часа ночи вблизи реки Сыга. Он был промокший и уставший, с трудом передвигался, говорит спасатель Антон Дзюин.

Его передали врачам «скорой».