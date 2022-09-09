Двоих жителей Удмуртии задержали во время незаконной рубки 40 деревьев

Шаркан. Удмуртия. Двоих жителей Шарканского района подозревают в незаконной рубке 40 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Злоумышленники 1997 и 1963 годов рождения срубили хвойные деревья в лесном массиве Шарканского района для дальнейшей их реализации. Подозреваемые планировали вывезти бревна на арендованном грузовом автомобиле, но на месте происшествия их задержали сотрудники полиции.

Сумма причиненного ущерба составила более 400 тыс. рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража, совершенная в крупном размере»).