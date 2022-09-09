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Двоих жителей Удмуртии задержали во время незаконной рубки 40 деревьев

15:00, 09 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
Двоих жителей Удмуртии задержали во время незаконной рубки 40 деревьев
15:00, 09 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
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#Шаркан\n#Удмуртия\n#деревья\n#нарушение\n#уголовное дело
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Ущерб превысил 400 тыс. рублей.

Шаркан. Удмуртия. Двоих жителей Шарканского района подозревают в незаконной рубке 40 деревьев. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Злоумышленники 1997 и 1963 годов рождения срубили хвойные деревья в лесном массиве Шарканского района для дальнейшей их реализации. Подозреваемые планировали вывезти бревна на арендованном грузовом автомобиле, но на месте происшествия их задержали сотрудники полиции.

Сумма причиненного ущерба составила более 400 тыс. рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России («Кража, совершенная в крупном размере»).

15:00, 09 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
10
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#деревья\n#нарушение\n#уголовное дело