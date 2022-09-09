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Первые лица Удмуртии проголосовали на выборах главы республики

10:00, 09 сентября, 2022
Юрий Абашев
Первые лица Удмуртии проголосовали на выборах главы республики
10:00, 09 сентября, 2022
Юрий Абашев
17
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии
Фото: ИА «Сусанин»
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0

Избирательные участки начали работу в 08:00.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались выборы главы республики и депутатов регионального Госсовета. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00. Первые лица республики публикуют посты в соцсетях о том, что уже сделали свой выбор.

Министр экономики республики Михаил Тумин.

 


Глава Сарапула Виктор Шестаков.

 


Первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов.

 


Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачёв.

 


Исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов

 


Свой выбор сделал глава Алнашского района Алексей Семёнов.

 

В первый день голосования в Удмуртии начали работу 1 161 избирательный участок. В предстоящие три дня в 14 районах республики пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В выборах главы Удмуртии участвуют следующие кандидаты: секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов, Вадим Белоусов — «Справедливая Россия», Александр Сыров — КПРФ и Тимур Ягафаров - ЛДПР.

10:00, 09 сентября, 2022
Юрий Абашев
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы главы Удмуртии\n#выборы в Госсовет Удмуртии