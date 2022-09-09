Первые лица Удмуртии проголосовали на выборах главы республики

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались выборы главы республики и депутатов регионального Госсовета. Избирательные участки открыли свои двери в 08:00. Первые лица республики публикуют посты в соцсетях о том, что уже сделали свой выбор.

Министр экономики республики Михаил Тумин.



Глава Сарапула Виктор Шестаков.



Первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов.



Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алексей Горбачёв.



Исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов





Свой выбор сделал глава Алнашского района Алексей Семёнов.

В первый день голосования в Удмуртии начали работу 1 161 избирательный участок. В предстоящие три дня в 14 районах республики пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

В выборах главы Удмуртии участвуют следующие кандидаты: секретарь УРО партии «Единая Россия», действующий глава республики Александр Бречалов, Вадим Белоусов — «Справедливая Россия», Александр Сыров — КПРФ и Тимур Ягафаров - ЛДПР.