Ижевск. Удмуртия. В выходные погода в Удмуртии не изменится. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на 10 сентября ожидается -1…+4 градуса по Цельсию, днем +8...+13. Местами пройдут дожди.

В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют до +8 градусов, днем до +14. В понедельник, 12 сентября, воздух прогреется до +10…+15 градусов. Ночью пройдут небольшие дожди, днем — местами.

В середине следующей недели сохранится тенденция к небольшому повышению температуры.