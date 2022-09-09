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В выходные погода в Удмуртии не изменится

14:30, 09 сентября, 2022
Анна Торхова
В выходные погода в Удмуртии не изменится
14:30, 09 сентября, 2022
Анна Торхова
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#осень
Фото: ИА «Сусанин»
27
0

На следующей неделе сохранится тенденция к повышению температуры.

Ижевск. Удмуртия. В выходные погода в Удмуртии не изменится. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В ночь на 10 сентября ожидается -1…+4 градуса по Цельсию, днем +8...+13. Местами пройдут дожди.

В ночь на воскресенье синоптики прогнозируют до +8 градусов, днем до +14. В понедельник, 12 сентября, воздух прогреется до +10…+15 градусов. Ночью пройдут небольшие дожди, днем — местами.

В середине следующей недели сохранится тенденция к небольшому повышению температуры.

14:30, 09 сентября, 2022
Анна Торхова
27
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода\n#осень