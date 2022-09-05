Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

В лесу Удмуртии нашли тело женщины

13:20, 05 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
В лесу Удмуртии нашли тело женщины
13:20, 05 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
813
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#лес\n#смерть\n#проверка
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
813
0

Проверяется версия, что она заблудилась, когда искала грибы.

Завьялово. Удмуртия. В лесном массиве Завьяловского района нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Её обнаружили 3 сентября в лесу у деревни Кены. На теле не обнаружили следов насильственной смерти. Специалисты определили, что смерть наступила около 4 месяцев назад. 

По данному факту проводится доследственная проверка. Проверяется версия о том, что погибшая — 55-летняя жительница Ижевска, которая 24 мая ушла из садоводческого товарищества в лес за грибами и заблудилась. 

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Напомним, что в Воткинском районе нашли тело 24-летней девушки.

13:20, 05 сентября, 2022
Екатерина Сентемова
813
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#лес\n#смерть\n#проверка