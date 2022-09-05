В лесу Удмуртии нашли тело женщины

Завьялово. Удмуртия. В лесном массиве Завьяловского района нашли тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Её обнаружили 3 сентября в лесу у деревни Кены. На теле не обнаружили следов насильственной смерти. Специалисты определили, что смерть наступила около 4 месяцев назад.

По данному факту проводится доследственная проверка. Проверяется версия о том, что погибшая — 55-летняя жительница Ижевска, которая 24 мая ушла из садоводческого товарищества в лес за грибами и заблудилась.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что в Воткинском районе нашли тело 24-летней девушки.