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Молодая ижвечанка замерзла насмерть в поле в Воткинском районе

12:50, 05 сентября, 2022
Андрей Поносов
Молодая ижвечанка замерзла насмерть в поле в Воткинском районе
12:50, 05 сентября, 2022
Андрей Поносов
2518
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#Удмуртия\n#гибель людей\n#пьяные\n#Следственный комитет
Фото: пресс-служба следственного управления СК РФ по УР
2518
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Предположительно, девушка находилась в состоянии опьянения.

Воткинск. Удмуртия. Молодую жительницу Ижевска обнаружили мертвой в поле в Воткинском районе. Предположительно, девушка умерла от переохлаждения, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Тело 24-летней ижевчанки без признаков насильственной смерти нашли неподалеку от садового кооператива «Яблонька». По версии следствия, причиной гибели стало переохлаждение в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства трагедии. Проведен осмотр места гибели девушки, назначена судмедэкспертиза, опрашиваются родственники и знакомые погибшей.

12:50, 05 сентября, 2022
Андрей Поносов
2518
0
#Удмуртия\n#гибель людей\n#пьяные\n#Следственный комитет