Молодая ижвечанка замерзла насмерть в поле в Воткинском районе

Воткинск. Удмуртия. Молодую жительницу Ижевска обнаружили мертвой в поле в Воткинском районе. Предположительно, девушка умерла от переохлаждения, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Тело 24-летней ижевчанки без признаков насильственной смерти нашли неподалеку от садового кооператива «Яблонька». По версии следствия, причиной гибели стало переохлаждение в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства трагедии. Проведен осмотр места гибели девушки, назначена судмедэкспертиза, опрашиваются родственники и знакомые погибшей.