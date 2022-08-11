Итоги дня: новая должность зампреда правительства Удмуртии Хомича и санитарные рубки в нацпарке «Нечкинский»

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро, 11 августа, в Удмуртии ковидом заболели 126 человек.

Санитарная рубка

Деревья, пострадавшие в результате лесного пожара на территории нацпарка «Нечкинский» в 202 году, вырубят. Обследование показало, что лесные насаждения относятся к сильно ослабленным и усыхающим. Наблюдаются признаки массового заселения стволовыми вредителями, хвоя и листва поврежденных деревьев неестественного цвета либо отсутствует, кора опадает.

Глазовская «Сила ума»

Глазовский пединститут стал оператором международного гуманитарного проекта физико-математического образования за рубежом «Сила ума» от Минпросвещения России.

Гибель от молнии

В Якшур-Бодьинском районе при выполнении дорожных работ от удара молнии погиб один мужчина и пострадал другой.

Смена цен

Удмуртстат подготовил статистику динамики цен на продукты питания в республике. Больше всего подешевело в Удмуртии сливочное масло (-49,2 руб.). Сильнее всего выросли в цене мясные консервы для детского питания (+52,5 руб.).

Откроют приют

В Ижевске в 2022 году планируется открыть «Теплый кров» в конце лета. К такому решению привел опыт 2020 года, когда во время пандемии республиканские власти попросили не закрывать приют весной.

Новы пост

Зампред республиканского правительства Михаил Хомич переходит на должность управляющего директора Внешэкономбанка и директора Агентства стратегических инициатив по спецпроектам.