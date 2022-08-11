Глазовский пединститут разрабатывает программу физико-математического обучения иностранных школьников

Глазов. Удмуртия. Глазовский пединститут стал оператором международного гуманитарного проекта физико-математического образования за рубежом «Сила ума» от Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба Минобра Удмуртской Республики.

Проект создан для укрепления единого научно-образовательного пространства у иностранцев, путем изучения ими физико-математических наук на русском языке.

Глазовский государственный педагогический институт имени Владимира Короленко вместе с ведущими российскими преподавателями физики и математики разрабатывает программу дополнительного образования для иностранных школьников. За первые полгода проекта по этой программе обучатся 300 детей из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Уроки для них будут проводить учителя из России в рамках проекта «Российский учитель за рубежом».

Во втором полугодии 2022-2023 учебного года масштаб проекта планируется увеличить и привлечь к нему страны дальнего зарубежья.

С помощью проекта «Сила ума» учителя смогут применять в своей работе современные и практико-ориентированные методики обучения, привлечь школьников к изучению физики, математики и русского языка, а также передать свой опыт учителям местных школ.