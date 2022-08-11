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Поврежденные лесным пожаром 2021 года деревья в Сарапульском районе ликвидируют

09:50, 11 августа, 2022
Андрей Поносов
Поврежденные лесным пожаром 2021 года деревья в Сарапульском районе ликвидируют
09:50, 11 августа, 2022
Андрей Поносов
407
0
#Удмуртия\n#экология\n#лесные пожары\n#лес
Фото: ru.freepik.com
407
0

Санитарные рубки пройдут на территории Национального парка «Нечкинский».

Сарапул. Удмуртия. Погибшие и поврежденные в результате лесного пожара деревья в Сарапульском районе вырубят. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Напомним, крупный лесной пожар на территории нацпарка произошел 17 мая 2021 года. Возгорание произошло у деревни Сидоровы Горы на границе Воткинского района. Пожар удалось ликвидировать спустя трое суток, огнем было охвачено более 100 гектаров леса.

В июле 2022 года специалисты АУ «Управление Минприроды УР» провели обследование  насаждений, пройденных пожаром. Поврежденными оказались деревья на площади 87 гектаров.

Обследование показало, что лесные насаждения относятся к сильно ослабленным и усыхающим. Наблюдаются признаки массового заселения стволовыми вредителями, хвоя и листва поврежденных деревьев неестественного цвета либо отсутствует, кора опадает.

На данных участках назначена санитарная вырубка, больные и высохшие деревья спилят и удалят из леса.

Отметим, санитарные рубки высохших деревьев сейчас проводятся во всех районах Удмуртии. Причиной гибели лесных растений чаще всего становится распространенный жук-вредитель — уссурийский полиграф, который выедает лубяную ткань стволов. К слову, короед чаще всего нападает на уже ослабленные деревья.

09:50, 11 августа, 2022
Андрей Поносов
407
0
#Удмуртия\n#экология\n#лесные пожары\n#лес