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В Удмуртии подешевело масло и подорожал чай

15:30, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии подешевело масло и подорожал чай
15:30, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены
Фото: unsplash.com
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Недельные итоги подвёл Удмуртстат.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат подготовил статистику динамики цен на продукты питания в республике. Анализу подверглись показатели со 2 по 8 августа 2022 года.

Больше всего подешевело в Удмуртии сливочное масло (-49,2 руб.) и сосиски с сардельками (-39,7 руб). Также подешевела варёная и полу-копчёная колбаса, огурцы и подсолнечное масло.

Подорожали сильнее всего в республике мясные консервы для детского питания (+52,5 руб.) и чёрный байховый чай (+18,6 руб.). Также подорожали шоколадные конфеты, свинина и хлеб из ржаной муки.

Напомним, в конце июля выяснилось, что каждый девятый житель Удмуртии оказался за чертой бедности.

15:30, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
5
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены