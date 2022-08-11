В Удмуртии подешевело масло и подорожал чай

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат подготовил статистику динамики цен на продукты питания в республике. Анализу подверглись показатели со 2 по 8 августа 2022 года.

Больше всего подешевело в Удмуртии сливочное масло (-49,2 руб.) и сосиски с сардельками (-39,7 руб). Также подешевела варёная и полу-копчёная колбаса, огурцы и подсолнечное масло.

Подорожали сильнее всего в республике мясные консервы для детского питания (+52,5 руб.) и чёрный байховый чай (+18,6 руб.). Также подорожали шоколадные конфеты, свинина и хлеб из ржаной муки.

Напомним, в конце июля выяснилось, что каждый девятый житель Удмуртии оказался за чертой бедности.