Во время дорожных работ в Удмуртии от удара молнии погиб рабочий

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе при выполнении дорожных работ погиб один мужчина и пострадал другой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 10 августа на полевой дороге в 5 км от деревни Малые Ошворцы. Трое рабочих проводили устройство бетонных отливов обочины дороги, когда около 14:00 рядом с ними ударила молния. В результате 52-летний житель Ижевска скончался, а 45-летний житель Завьяловского района попал в больницу. Третий работник не пострадал.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводится проверка.