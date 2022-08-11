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Во время дорожных работ в Удмуртии от удара молнии погиб рабочий

11:59, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Во время дорожных работ в Удмуртии от удара молнии погиб рабочий
11:59, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
674
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#рабочие\n#ремонт дорог\n#молния\n#смерть\n#пострадавшие
Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии
674
0

Второй рабочий доставлен в больницу.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе при выполнении дорожных работ погиб один мужчина и пострадал другой. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии в соцсети «ВКонтакте». 

Инцидент произошел 10 августа на полевой дороге в 5 км от деревни Малые Ошворцы. Трое рабочих проводили устройство бетонных отливов обочины дороги, когда около 14:00 рядом с ними ударила молния. В результате 52-летний житель Ижевска скончался, а 45-летний житель Завьяловского района попал в больницу. Третий работник не пострадал. 

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводится проверка.

11:59, 11 августа, 2022
Екатерина Сентемова
674
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#рабочие\n#ремонт дорог\n#молния\n#смерть\n#пострадавшие