Михаил Хомич покинул пост вице-премьера Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Постпред главы Удмуртии при президенте России, вице-премьер правительства республики Михаил Хомич покинул свой пост. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила на своей странице «ВКонтакте» руководитель региона Александр Бречалов.

«Новые вершины — новые возможности. Заместитель Председателя Правительства республики Михаил Хомич теперь будет работать управляющим директором ВЭБ и директором Агентства стратегических инициатив по спецпроектам. Уверен, пусть в другом формате, но сотрудничество в интересах республики всё равно продолжим», — написал Бречалов.

Он также поблагодарил его за работу и выразил радость по поводу карьерного роста теперь уже бывшего своего подчинённого.