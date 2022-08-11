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Михаил Хомич покинул пост вице-премьера Удмуртии

18:00, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
Михаил Хомич покинул пост вице-премьера Удмуртии
18:00, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Михаил Хомич
Фото: пресс-служба главы и правительства УР
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Постпред главы республики перешёл на новую работу.

Ижевск. Удмуртия. Постпред главы Удмуртии при президенте России, вице-премьер правительства республики Михаил Хомич покинул свой пост. Об этом в четверг, 11 августа, сообщила на своей странице «ВКонтакте» руководитель региона Александр Бречалов.

«Новые вершины — новые возможности. Заместитель Председателя Правительства республики Михаил Хомич теперь будет работать управляющим директором ВЭБ и директором Агентства стратегических инициатив по спецпроектам. Уверен, пусть в другом формате, но сотрудничество в интересах республики всё равно продолжим», — написал Бречалов.

Он также поблагодарил его за работу и выразил радость по поводу карьерного роста теперь уже бывшего своего подчинённого.

18:00, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
215
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Михаил Хомич