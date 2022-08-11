Приют для бездомных «Теплый кров» в Ижевске может открыться в августе

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2022 году планируется открыть «Теплый кров» в конце лета. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии в соцсети «ВКонтакте».

«Теплый Кров» является благотворительным проектом Ижевской епархии. Это комплексный центр срочной социальной помощи бездомным, где они могут переночевать, поесть горячую еду, сходить в душ, получить одежду, обувь и предметы личной гигиены. Также при пункте открыта библиотека. Врачи оказывают бездомным помощь, им содействуют в госпитализации, помогают восстановить документы и пенсионное обеспечение, оказывают услуги психолога, консультанта по зависимостям, парикмахера, а также предоставляют наставничество духовника.

С 2015 года каждый год «Теплый кров» открывали с наступлением холодов.

10 августа на собрании актива центра руководитель проекта, член Общественной палаты Удмуртии Алексей Артемьев рассказал, что в 2022 году центр впервые откроется в летом, возможно в конце августа. Он поделился, что к такому решению привел опыт 2020 года, когда во время пандемии республиканские власти попросили не закрывать приют весной. Тогда «Теплый кров» работал до середины лета и приток бездомных не иссяк.

По словам Алексея Артемьева это место уже перестало быть ночлежкой, в нем нуждающиеся люди могут получить помощь медика или соцработника, которая нужна в любое время года.