Итоги дня: Ижевск на новых монетах и погода на праздничные выходные

Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявлено 45 новых случаев заражения ковидом.

Небольшая оплошность

«Паркам Ижевска» пришлось извиняться за оформление павильона по продаже футболок с патриотической символикой. Горожанам не понравился тот факт, что фоном для фото героев России Магомеда Нурбагандова и Александра Прохоренко послужили постеры из американской игры и телесериала.

Назначение

В Удмуртии на пост руководителя Агентства по туризму назначили Юлию Бадаш. Она будет возглавлять орган с 5 мая 2022 по 4 мая 2023 года.

Первое место

Удмуртия возглавила рейтинг регионов ПФО по количеству построенного жилья. За I квартал 2022 года в республике ввели в эксплуатацию 6,6 тыс. новых квартир.

Ижевск на монетах

Центральный Банк Российской Федерации выпустил памятные монеты с изображением Ижевска. Тираж монеты составит 1 млн экземпляров.

Погода на праздники

В предстоящие праздничные выходные в Удмуртии ожидается тёплая и сухая погода. 8 и 9 мая воздух прогреется до +19 градусов.

Концерт для ветерана

Во дворе дома №240 по улице Пушкинской, где живёт ветеран войны Василий Гаврилович Герасимов, состоялся праздничный концерт.