Итоги дня: Ижевск на новых монетах и погода на праздничные выходные

Главные новости пятницы.
Ижевск. Удмуртия. За минувшие сутки в Удмуртии выявлено 45 новых случаев заражения ковидом.
Небольшая оплошность
«Паркам Ижевска» пришлось извиняться за оформление павильона по продаже футболок с патриотической символикой. Горожанам не понравился тот факт, что фоном для фото героев России Магомеда Нурбагандова и Александра Прохоренко послужили постеры из американской игры и телесериала.
Назначение
В Удмуртии на пост руководителя Агентства по туризму назначили Юлию Бадаш. Она будет возглавлять орган с 5 мая 2022 по 4 мая 2023 года.
Первое место
Удмуртия возглавила рейтинг регионов ПФО по количеству построенного жилья. За I квартал 2022 года в республике ввели в эксплуатацию 6,6 тыс. новых квартир.
Ижевск на монетах
Центральный Банк Российской Федерации выпустил памятные монеты с изображением Ижевска. Тираж монеты составит 1 млн экземпляров.
Погода на праздники
В предстоящие праздничные выходные в Удмуртии ожидается тёплая и сухая погода. 8 и 9 мая воздух прогреется до +19 градусов.
Концерт для ветерана
Во дворе дома №240 по улице Пушкинской, где живёт ветеран войны Василий Гаврилович Герасимов, состоялся праздничный концерт.