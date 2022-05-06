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Ещё 18 человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии

09:12, 06 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
Ещё 18 человек госпитализировали в ковидарии Удмуртии
09:12, 06 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
189
0

Выписали после выздоровления 35 человек.

Ижевск. Удмуртия. В ковидарии Удмуртии госпитализировали ещё 18 человек. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В связи с лёгким течением заболевания в поликлиниках под меднаблюдением находится 2 727 человек. Также за отчётные сутки выписали после выздоровления 35 человек. Летальных случаев нет.

Новых случаев заражения ковидом в Удмуртии выявлено 45. В числе заболевших 12 детей до 14 лет и 14 граждан старше 65 лет.

Таким образом, с начала пандемии в республике зарегистрировали 166 096 лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 161 581 человек выздоровели, 4 021 скончались.

Вакцинировались в Удмуртии 697 386 человек.

09:12, 06 мая, 2022
Дмитрий Стрелков
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус