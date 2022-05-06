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В майские праздники в Удмуртии будет тепло и сухо

16:10, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
В майские праздники в Удмуртии будет тепло и сухо
16:10, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Фото: pixabay.com
565
0

8 и 9 мая воздух прогреется до +19 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Тёплая и сухая погода преимущественно без осадков ждёт жителей Удмуртии в предстоящие праздничные выходные. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Температурный фон установится около климатических норм. Днём 7 мая воздух прогреется до +13…+18 градусов. 8 и 9 мая столбики термометров покажут +14…+19 градусов.

С 10 мая погода опять начнёт меняться. Временами пройдут небольшие дожди. Несколько похолодает. Днём воздух прогреется до +9…+14 градусов.

16:10, 06 мая, 2022
Юрий Абашев
565
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода