В майские праздники в Удмуртии будет тепло и сухо

Ижевск. Удмуртия. Тёплая и сухая погода преимущественно без осадков ждёт жителей Удмуртии в предстоящие праздничные выходные. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Температурный фон установится около климатических норм. Днём 7 мая воздух прогреется до +13…+18 градусов. 8 и 9 мая столбики термометров покажут +14…+19 градусов.

С 10 мая погода опять начнёт меняться. Временами пройдут небольшие дожди. Несколько похолодает. Днём воздух прогреется до +9…+14 градусов.